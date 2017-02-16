啥米「D」？台東大學資訊志工團偏鄉教新「3D」
2017-02-16 15:42
台東大學資管系志工團與北源DOC、北源國小合作，在寒假辦理「Do、Detail、Dirty-新3D小小工作坊」，讓偏鄉小朋友也能體驗不同型態的資訊化教學。 （記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］台東大學資管系謝昆霖老師，帶領東大資訊志工團與北源DOC、北源國小合作，在寒假辦理「Do、Detail、Dirty-新3D小小工作坊」，提供東河鄉北源國小多元資訊課程，讓偏鄉小朋友也能體驗不同型態的資訊化教學。
工作坊活動負責人蔡宜軒同學與「資策會數位教育所--未來設計實驗室」合作，帶領小朋友使用Cardboard體驗VR來找尋台灣旅遊景點、了解海洋生態。資訊志工團更帶入Strawbees（吸多必）教學、兒童Scratch積木程式設計、水火箭、攝影拍立得等多種課程，以動靜交錯的模式，讓小朋友更喜歡學習。
新「3D」與一般人熟知的數位「3D」不同，它的主旨為：動手做（Do）、注意細節（Detail）、不怕髒（Dirty），沒有固定教室，也沒有制式的課本，而是以數位化的教學，讓小朋友自行操作電腦。
小朋友體驗VR後，學會了如何將自己的村莊資訊傳播到各個角落；而從Strawbees（吸多必）課程，則透過塑膠片與吸管，動手創造各種型態的作品；藉由Scratch積木程式設計，學會編寫簡單的小作品，以影像拍立得來完成送給家人的小小卡片，藉由水火箭知道了回收寶特瓶也可以變成好玩的玩具。
今年東大資訊志工團的組成除了資訊相關系所之外，今年還有數位媒體產業與文教產業學系、華語文學系、文化資源與休閒產業學系、應用科學系、以及修習教育學程與永齡小學的夥伴一同加入，希望未來藉由各個不同專長同學的加入，帶給偏鄉更多的數位學習機會。
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