南市17日起全面展開禽場防疫調查

2017-02-16 15:11

［記者王涵平／台南報導］南市17日起展開禽場防疫清查，包括禽隻健康情形、禽場防鳥設施等生物安全條件等，預計3天完成，清查時如發現禽場有異常狀況，立即通報動保處查處。

南市農業局動保處表示，為防範禽流感疫情持續發生，維護養禽產業安全，動員各區公所人力，協助加速清查市轄1千多場養禽場、場內禽隻健康情形及生物安全防範措施，並提供消毒藥劑給禽場加強防疫工作。

動保處特別於今日召開「臺南市全面疫情調查勤前會議」，邀集各區公所人員說明執行細節以及應注意事項等，在H5N6亞型禽流感流行期間，將持續定期清查養禽場禽隻健康，避免隱匿疫情造成危害。

動保處強調，為加速防疫腳步，市府要求未完成非開放式禽舍之養禽場，儘速依畜牧法第5條第4款規定之畜牧場主要設施設置標準第5條、與「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，落實執行各項軟、硬體生物安全措施，尤其防疫期間應加強人員、車輛門禁管制，禽舍出入口應設置消毒設備，家禽與禽蛋運輸箱、籠及載具應澈底清潔消毒。無「非開放式禽舍」設施者，萬一染上禽流感遭撲殺，將不予以補償。