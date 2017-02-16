數學科太難 南投縣學測高分群大減

2017-02-16 15:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕12年國教首屆高中生的學測成績出爐，因數學科較難，南投縣高分群人數明顯變少，前3高分者分別落在普台、弘明和中興高中，普台的綦家承以73級分稱王，弘明的陳樵以71級分為縣內第二高分，中興的黃溢賢和普台的傅琬雲都考出70級分、並列全縣第三高。

普台高中的綦家承今年考出73級分，奪回前年的全縣狀元的「寶座」，5科僅數學和國文14級分，其餘都是滿級分，父親是中央大學電機系教授的他，受父親啟發，把台大資工系當成第一志願。第二高分的陳樵則希望上醫學系，有可能再參加指考。

去年掄元的國立中興高中，今年黃逸賢與普台高中的傅琬雲，同以70級分並列全縣第三高分，傅琬雲日文和國文俱佳，以台大心理系為第一志願，黃溢賢則以清大電機系為目標。

社區高中今年高分群因數學科較難而人數變少，高分群仍以中興高中最多，60級分以上的有22人，比去年達頂的33人減少，高分群減少勢必會影響錄取台清交成政等名校的人數，但繁星計畫仍可幫助這些高中的學生，一圓頂尖名校的夢想，國立暨大附中的陳致呈，考出66級分，因校排在前1%，透過繁星計畫可望申請進入台大獸醫系或台大財經系就讀。

另縣立旭光高中陳彥丞考出64級分，校排一樣前1%，也可透過繁星計畫台大物理治療系，或其他學校的藥學系。