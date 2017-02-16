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防堵禽流感 農委會：明起禁運宰家禽至24日零時

農委會今天決議，自明天起，全面禁運、禁宰家禽至24日零時，以阻止病毒持續擴散。（資料照，記者陳燦坤攝）

2017-02-16  15:18

〔即時新聞／綜合報導〕禽流感疫情不斷升溫，為提升防疫，農委會今天決議，自明天起，全面禁運、禁宰家禽至24日零時，以阻止病毒持續擴散。

綜合媒體報導，農委會今天與全國各縣市防疫人員開會後，決定全台禁止所有家禽屠宰及運輸工作；防檢局表示，全面禁止家禽屠宰及運輸工作，除了可以阻止病毒散播，在禁運禁宰期間，也可以讓潛伏在家禽身上的病毒爆發出來，方便防疫動作，期間到是否繼續延長禁令天數則視疫情控制狀況而定。

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗昨天就強烈建議，養禽業者會亂丟死禽，應全面禁運、禁宰至少7天，農委會也拍板定案，即日起凡禽場主動通報、經確診為H5N6者，撲殺補償提高至8成，至於其他型禽流感則維持6成，希望養禽業者主動通報。

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