林智堅邀市民19日關新公園「共下過天穿」

新竹市長林智堅邀大家19日到關新公園「共下過天穿」！（記者蔡彰盛攝）

2017-02-16 15:17

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕適逢正月20「天穿日」，新竹市長林智堅上午到開台金山寺循古禮祭天，並邀請市民19日一起到關新公園參加天穿日活動。他表示，期盼讓年輕朋友更加了解客家習俗及傳統，歡迎市民共襄盛舉，「共下過天穿」。

林智堅表示，「全國客家日－過天穿」不但以客家文化為主體，也邀集原住民、新住民、閩南籍、外省籍的好朋友，一起以攤位方式呈現各自的獨特文化，從上午11點熱鬧到下午4點，誠摯邀請所有市民來到關新公園，一起熱鬧「過天穿」。

林智堅說，正月20是客家文化中重要的「天穿日」，依照傳統，客家男性這天都不會下田，女性則不拿針線，並且祭天、祈福，感謝老天爺一整年的保佑，也讓大地萬物休養生息，代表客家人重視感恩惜福，衍伸到現代，就是愛護地球、永續發展的精神。他也感謝客家事務委員們長時間的協助，讓市府順利推動客家母語、美食、文化等客家事務的傳承。

林智堅與金山寺主委鄭茂灶進行隆重的祭天儀式，祈求保佑新竹市民幸福安康、市政順利推展，客家文化源遠流長、持續發揚。

文化局表示，「106年新竹市全國客家日－過天穿」19日在關新公園舉行，除了有在地的客家社團輪番表演，並邀請去年度入圍金曲獎「最佳客語歌手」及「最佳客語專輯獎」得主黃子軒樂團、來自印尼的新移民樂團DJ theory及泰雅極限樂團接力演唱。

此外，也安排「文化創異市集」，由來自客家、閩南、外省、原住民及新住民等族群的好朋友帶來特色服飾、手工藝與美食，展現族群特色，期盼市民朋友踴躍參加，在悠閒的午後時光，一同享受特色藝文饗宴，鬧熱過天穿。民眾當天憑各攤位集章三枚，即可兌換客家美食一份，換完為止。