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竹市僅4人學測滿級分 老師：靈活才是王道

2017-02-16  15:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕學測成績公布，新竹市今年雖然僅有4名考生滿級分，但各校整體表現仍令師長滿意，且從題目的靈活度來看，再次證明讀死書的時代已經徹底過去，能夠綜合巧妙運用、脫離思考框架的學生，才是考場的常勝軍。

以往叱吒風雲、動輒10幾、20人滿級分的實驗高中，今年雖然僅1人滿級分，但校長黃芳芷表示，今年的頂標是62級分，全校152名考生當中，有133人分數在此之上，可見整體實力；而考生在70級分以上者，更多達54人，整體成績仍令校方滿意。

新竹高中有兩名滿級分同學，70級分以上則有59人，這次全校均標為60級分，前標65級分，頂標68級分，超過全國頂標人數316人，成績也相當不錯。

新竹女中75級分1人，74級分3人，73級分7人，72級分9人，71級分8人，70級分12人，70級分以上合計有40人，65級分以上有161人，60級分以上有360人，55級分（前標）以上合計有523人。校長呂淑美感謝所有師生的努力，以及家長會的夜點鼓勵，才能有此之佳績。

建功高中今年學測成績最佳成績70級分，考生283人中10.6％達全國頂標者，而達全國前標者有36％。平均每2.7人就有1人達前標大關，共有102人，達全國頂標人數30人。平均級分為50.3級，高出全國平均6分。

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