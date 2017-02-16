正心中學74級分兩人 71級分的他想讀警大

2017-02-16 14:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕大學學測成績出爐，雲林今年應屆畢業生沒有人拿到滿級分，正心中學則有熊政凱、吳芳郡拿到74級分，各自理想科系是就讀物理及醫科；另拿到71級分的柳佑星則有意就讀警大，他認為人要實際一點，「先求有、再求好。」

今年高三學生是12年國教實施後，第一屆應考大學的孩子，正心中學表示，學校不偏重學科、多元取才下，學生學測表現仍十分優良，70級分以上有8人，其中兩人74級分，學生總級分達全國均標占全校考生的75％，達到全國前標的學生有36％，全國頂標有16％。

8名成績達70級分的學生異口同聲表示，上課認真聽講、聽不懂就要問，是拿高分的重要關鍵。

拿到71級分的柳佑星表示，考前就打算讀警大，他認為「先求有、再求好」。家人對他的想法也頗為支持，由於分數有機會上醫科，最後決定是否會改變，還要聽聽各方的意見。