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募集植物人紙尿布 創世徵愛心藥局提供認捐服務

2017-02-16  17:15

〔記者陳炳宏／台北報導〕植物人生活無法自理，每2個小時即需換一次尿布，創世基金會為籌募全台安養院內與到宅服務的超過2000名植物人的尿布，今天宣布將在大台北區試辦「布步關懷」活動，招募100家愛心藥局成為愛心點，民眾可就近愛心藥局購買紙尿布等衛材，指定轉捐創世基金會，出門散步即可捐紙尿布。

創世基金會台北院院長張家綺表示，光是台北植物人安養院內，24名植物人，一年就需10萬5千片尿布，全台17間安養院，目前服務751位植物人，每年至少消耗320萬片尿布，還不包括到宅服務的1300位病友。

張家綺指出，目前一個植物人每天所需尿布、看護墊等衛材約需350元，徵求100家藥局加入成為愛心點，讓民眾可到愛心藥局認捐衛材包，或認購X、XL號尿布、看護墊、營養品等，指定將愛送到創世，創世基金會也會開立物資捐贈收據。

家住中和的陳先生，母親在6年前因意外成為植物人，回憶母親臥床之初，每日都在為生活費奮鬥，去年家中經濟獲得紓緩後，陳先生開始投入公益，除多次到台北院關懷植物人外，也陸續捐贈各式物資提供義賣，陳先生感嘆的說，因為親身經歷照顧植物人的辛苦，當然願意盡己之力幫助其他植物人家庭。

民眾愛心物資可寄至100台北市中正區北平東路28號2樓吳小姐收，或愛心專線02-23970101分機201。

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  • 創世基金會推出「布步關懷」的植物人尿布募集活動，民眾可指定認捐植物人所需尿布、看護墊、或營養品。（記者陳炳宏攝）

    創世基金會推出「布步關懷」的植物人尿布募集活動，民眾可指定認捐植物人所需尿布、看護墊、或營養品。（記者陳炳宏攝）

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