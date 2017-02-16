鳳凰浴火重生 台灣燈會機關團體組燈王再現

台灣燈會虎尾主燈區臺中監獄收容人創作的燈王被燒毀。（資料照）

2017-02-16 14:39

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會鳳凰燈王浴火重生。

台灣燈會虎尾主燈區全國花燈競賽機關團體組的臺中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」燈王，12日下午被燒毀，引發輿論譁然，經創作團隊日夜趕工完成修復，將在今天晚間重新回到燈區啟燈展出，消息傳出，讓主辦單位大感振奮。

臺中監獄燈王遭祝融後，整座作品外觀表布嚴重燻黑、毀損，內配鐵架、配電線路等骨架嚴重受損，讓創作團隊人員傷透心，因為花了8個多月創作的心血付之一炬。

原本評估難以修復，但為了展現收容人的毅力及工夫，加上創作團隊認為不能讓全國燈會遊客失望，於是加緊趕工，終於完成此一不可能的任務，把被焚毀的燈王修復，並將在今天下午7點重新啟燈，歡迎全國遊客見證此一浴火鳳凰重生的時刻。