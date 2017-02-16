學測通訊戰打的漂亮 這一班3/4學生破60級分

台東高中3年9班的臉書專頁，靠著團體戰加上通訊戰，這一班學測成功致勝。（記者黃明堂攝）

2017-02-16 14:47

〔記者黃明堂／台東報導〕台東高中3年9班學測成績大放異彩，全班40人有30人拿到60級分以上佳績，團體戰加上通訊戰是致勝秘笈；台東女中3年甲班異曲同工，38人也有17人拿到60級分以上。

學測雖然是全國性大考，但同班同學之間，也有競爭關係，但東中3年9班同學們仍互相合作，在導師陳嬿羽的帶領下，各科分設小老師，除了在教室相互指導，更在LINE開設2個群組及臉書1個群組，進行發問及教學，遇到疑難雜症，都可PO文求解。各科老師，甚至校長張瑞杰都加入群組，進行互動式學習，也抒發心情，相互鼓勵。

來自海端的布農族學生胡峻浩2年多前入學，國中會考只有3A2B的中上程度，這次學測拿到68級分的高分，他說，進到這個班級，學習風氣很好，同學相處也和諧，成績才得以大幅推進。

導師陳嬿羽說，3年9班雖然是數理班，是大家眼中的好班，但同學們不是只會讀書，而是均衡發展，校慶拔河全校第一名，球類競賽也第一，田徑只輸體育班，多運動對學業有明顯加乘效果。

更難能可貴的是，這班孩子打從心底有好心腸，去年暑假尼伯特侵襲，校園重災，學生們雖然都有受災，卻幾乎全班到齊，連續3天到校復建校園。

東女3年甲班38位學生，共有17人學測成績拿60級分以上，同樣也運用團體學習；全校英文滿級分的4人都在這一班，原來導師卓世慧就是教英語的，請學生訂雜誌，廣泛課外閱讀，並進行報告分享，效果相當好。