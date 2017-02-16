雄中6人學測滿級分 王昱詠因母罹癌發憤考滿級分
2017-02-16 14:37
高雄中學滿75級分有6人，分別是陳宥全（右起）、張渠、陳俊宇、李柄賢、王昱詠及侯冠竹。（記者方志賢攝）
〔記者方志賢／高雄報導〕大學學測今放榜，高雄中學滿75級分有6人。科學班王昱詠因玩社團，高二班排名曾倒數第2名，去年初跨年晚會後返家，媽媽告訴他得了肺癌末期，他因而發憤念書，昨晚放榜前還很緊張，睡夢中夢到「Ｑ版龍」的好兆頭，今成績公布，拿到滿級分，未來想到香港唸大學。
同樣科學班的侯冠竹，也拿到滿級分，篤定可上台大醫科，媽媽在他唸幼稚園時發現罹胃癌，媽媽生病期間，他深深感受到「生命的不確定性」，國小6年級立志要當醫生，從小成績都名列前茅，雄中也校排名第一。
侯冠竹說，媽媽勇敢抗癌10年，仍於2年前不幸病逝，如今他拿到滿級分，也可順利進入醫學系，希望媽媽在天上以他為榮。
另外4名拿到滿級分是陳宥全、張渠、陳俊宇及李柄賢。陳宥全爸媽都是國小老師，他希望申請香港科技大學理學院。張渠是學校籃球校隊，爸爸是國小老師、媽媽是國中老師，姊姊是長庚大學醫學系，家人也期許他能上醫學系。
另李柄賢的爸爸是雄中老師、媽媽是雄女老師，哥哥是台大醫學系，是否也要念醫學系？他說要等晚上開家庭會議討論。陳俊宇的媽媽是國中地理老師，從小受媽媽影響，對文科很有興趣，未來希望能上台大法律系。
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