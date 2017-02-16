中南部空污嚴重 台電兩火力電廠降載

2017-02-16 15:11

［記者林筑涵／台北報導］今日中南部天空灰濛濛，自昨日持續至今，不少地區空氣品質紅色警戒。台電表示，稍早分別接獲高雄及台中市政府通報，空氣品質達降載標準，考量供電無虞情況下，台中、興達電廠於上午11時至下午5時執行降載程序，加上目前大修機組，一共降載134MW。

台電副調度監鄭有財說明，早上10點多分別接獲高雄與台中市政府環保局通報，各地區空氣品質呈現紅色警戒已達降載標準，台電確定供電無虞下，隨即於上午11時啟動降載程序。鄭有財表示，台中火力發電廠加上大修機組共降載73MW，而高雄興達電廠含大修機組則共降載61MW。

同時，鄭有財指出，因冬天用電尖峰落在民眾下班返家後的傍晚6點，因此降載時間規劃預計為上午11時至下午5時，但強調仍會採機動性隨時考量空氣品質變化以及用電量做調整。