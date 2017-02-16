北市禽流感發現疑似案例 檢體送驗18日結果出爐

2017-02-16 15:36

〔記者聶瑋齡／台北報導〕禽流感疫情蔓延，北市啟動防疫措施，定期在養禽場、公園綠地、家禽地方市場、動物園檢測，根據農委會防檢局資料，北市屠宰場去年已發現3例H5N8禽流感，最近一次確認案例為2016年12月底發現，經檢測後已銷毀，但本月15號發現一懷疑案例，現正檢驗中。

農委會防檢局表示，本月15日台北市有一懷疑案例，現正在檢驗中，預計後天（18日）檢驗報告會出來。北市防疫檢疫組表示，2016至今總共3例，但懷疑有禽流感的禽類即整批管制，採樣送中央檢驗，經檢驗後為陽性後立即銷毀。

現台北市針對寵物鳥街等處執行檢疫，1月至今已檢測245件，動保處指出，入冬以來已建立新的機制，強化養禽場與防鳥網，日前在花蓮發現的病毒，跟日韓流行百分之百基因相似，猜測國際疫情由韓國開始發生，再傳至日本，跟侯鳥的路線類似，經過一段時間醞釀後現在台蔓延。

動保處說，目前要預防的是從外縣市運來的禽類，在北市禽類屠宰前後皆會經過檢疫，去年至今計懷疑有禽流感的禽類共三例，檢送中央後驗出陽性即銷毀。

目前動保處處長手機關機，尚未回應。