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臉書遭負面人際經驗 董氏：憂鬱風險恐增3.5倍

2017-02-16  14:44

〔記者林彥彤／台北報導〕臉書按讚、留言或打卡，是現代許多人人際的一部分，不過根據董氏基金會引述的一份美國研究，發現有負面臉書經驗的人，出現憂鬱症狀是沒有負面經驗人的3.2倍、遭霸凌或不友善對待者的憂鬱風險也是沒有負面經驗人的3.5倍，呼籲除了臉書外，應多善用其他方式建立人際互動。

美國布朗大學在2016發表在「青少年健康期刊」的一篇研究指出，264位參加年輕人，調查2013到2014年使用臉書有負面經驗以及憂鬱症狀的相關性，發現82%的受試者至少有過一次的負面經驗，其憂鬱症狀也是無負面經驗的3.2倍；另有63%的參與者有四次或四次以上的負面經驗，其憂鬱風險則是無負面經驗人的3.5倍。

桃園市立療養院兒童精神科主任陳質采表示，臉書上常見的負面經驗有包含被按哭臉、生氣表氣或被封鎖等，由於使用者多半是為了討拍，而不願意實際解決問題，因此未得到正向回饋時，就容易出現諸如食慾不振、失眠與緊張等症狀。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，使用臉書的確會影響自我認知與自信，因此如遇有不愉快的回應或經驗時，可以透過移除留言或離開社群網站方式讓自己冷靜，同時，使用者平時也可使用其他方式建立人際互動。

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  • 董氏基金會引述一份美國研究，發現有負面臉書經驗的人，出現憂鬱症狀是沒有負面經驗人的3.2倍。（記者林彥彤攝）

    董氏基金會引述一份美國研究，發現有負面臉書經驗的人，出現憂鬱症狀是沒有負面經驗人的3.2倍。（記者林彥彤攝）

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