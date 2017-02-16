| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

新豐高新住民之子黃柏勳 學測表現亮眼

2017-02-16  14:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕106年學科能力測驗成績公布，台南市新豐高中表現亮眼，總級分達頂標與前標的人數都成長，新住民之子黃柏勳不受家庭環境影響，奮發向上，考取65級分，可錄取台清交成，相當傑出。

校長陳惠珍表示，今年新豐高中考生雖然才230人，卻大放異彩，頂標比去年成長50﹪，達前也增加1倍，國、英、社會等科各有1人滿級分，預估有30名學子錄取繁星，3人可上台清交成。

今年新豐分數最高的是楊承翰，達67級分，黃柏勳緊追在後，他的母親是越南籍配偶，在家境因素下，之前課業受到影響，師長協助入住該校宿舍，生活作息規律，學習進入正常步調，成績也突飛猛進。

黃柏勳曾獲英語文競賽的佳績，協助校方國際交流事務，深獲師長肯定，他對心理諮商等相關領域有興趣，未來想選讀師範體系的大學。

在新南向政策的推動下，陳惠珍勉勵黃柏勳多學習母語，且自我精進跨領域文化，強化未來的職場競爭力。

另外，新住民之子的陳宣屏考取57級分，配合在校百分比的好成績，也穩上台清交成政。

而英文滿級分的吳若綺，考取52級分，一直是學校活躍人物，不僅擔任糾察隊、典禮司儀，唱歌、跳舞、朗讀、演講，還有詞曲創作等都很拿手，有多元才藝，她想選讀大傳或心理等科系。

龍崎國中第1名畢業的陳靖光，因路程太遠，加上不想給自己太大的壓力，3年前捨棄台南一中，就近唸新豐高中，這次成績53級分，穩上國立大學，證明當初的選擇是正確的，他強調自己喜歡邏輯推演，未來想就讀數學系。

廣告
  • 學測成績公佈，新住民之子黃柏勳（左2）等人表現亮眼。（記者吳俊鋒攝）

    學測成績公佈，新住民之子黃柏勳（左2）等人表現亮眼。（記者吳俊鋒攝）

  • 新豐高中整體表現進步，師生雀躍。（記者吳俊鋒翻攝）

    新豐高中整體表現進步，師生雀躍。（記者吳俊鋒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 學測 學測成績 新豐高中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：新豐高新住民之子黃柏勳 學測表現亮眼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.