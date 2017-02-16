新豐高新住民之子黃柏勳 學測表現亮眼
2017-02-16 14:26
〔記者吳俊鋒／台南報導〕106年學科能力測驗成績公布，台南市新豐高中表現亮眼，總級分達頂標與前標的人數都成長，新住民之子黃柏勳不受家庭環境影響，奮發向上，考取65級分，可錄取台清交成，相當傑出。
校長陳惠珍表示，今年新豐高中考生雖然才230人，卻大放異彩，頂標比去年成長50﹪，達前也增加1倍，國、英、社會等科各有1人滿級分，預估有30名學子錄取繁星，3人可上台清交成。
今年新豐分數最高的是楊承翰，達67級分，黃柏勳緊追在後，他的母親是越南籍配偶，在家境因素下，之前課業受到影響，師長協助入住該校宿舍，生活作息規律，學習進入正常步調，成績也突飛猛進。
黃柏勳曾獲英語文競賽的佳績，協助校方國際交流事務，深獲師長肯定，他對心理諮商等相關領域有興趣，未來想選讀師範體系的大學。
在新南向政策的推動下，陳惠珍勉勵黃柏勳多學習母語，且自我精進跨領域文化，強化未來的職場競爭力。
另外，新住民之子的陳宣屏考取57級分，配合在校百分比的好成績，也穩上台清交成政。
而英文滿級分的吳若綺，考取52級分，一直是學校活躍人物，不僅擔任糾察隊、典禮司儀，唱歌、跳舞、朗讀、演講，還有詞曲創作等都很拿手，有多元才藝，她想選讀大傳或心理等科系。
龍崎國中第1名畢業的陳靖光，因路程太遠，加上不想給自己太大的壓力，3年前捨棄台南一中，就近唸新豐高中，這次成績53級分，穩上國立大學，證明當初的選擇是正確的，他強調自己喜歡邏輯推演，未來想就讀數學系。
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