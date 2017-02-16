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受困流刺網玳瑁「Hola」奮力游向大海

受困流刺網玳瑁「Hola」，奮力游向大海。（記者林欣漢攝）

2017-02-16  14:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕受困流刺網差點喪命的青少年玳瑁「Hola」，在海洋大學海龜救傷中心悉心照料下復原良好，今天重返基隆望海巷海灘野放，「Hola」一開始在海灘上還有點膽怯不敢動，看見大海馬上奮力向前爬，潛入水中瞬間已不見蹤影。

海大海洋生物研究所教授程一駿表示，「Hola」年約2、3歲，是一隻正要進入青少年的玳瑁，去年9月不幸被流刺網纏住，被發現時已奄奄一息，有便秘、脫水情形，剛送到海龜救傷中心時，也因為過度驚嚇不敢進食，現在已恢復活力。

在海洋大學海龜救傷中心、基隆市府產業發展處及台北市福智佛教基金會人員協助下，「Hola」今天被送到「基隆市望海巷潮境海灣資源保育區」野放，「Hola」一開始還呆在原地不敢動作，沒多久飛快地游進海裡，程一駿笑說：「玳瑁的活力一向都很好。」

產發處海洋事務科長蔡馥嚀說，望海巷保育區去年5月成立以來，已成為生物安全休憩活動的好地方，希望「Hola」能平安的成長。程一駿說，以前漁民怕被開罰，不慎捕到海龜等保育類動物也不敢通報，現在有積極宣導鼓勵發現海龜立即通報，即時搶救，也不要在海上亂丟垃圾，使沿近海更乾淨。

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  • 「Hola」年約2、3歲，是一隻正要進入青少年的玳瑁。（記者林欣漢攝）

    「Hola」年約2、3歲，是一隻正要進入青少年的玳瑁。（記者林欣漢攝）

  • 玳瑁「Hola」看見大海馬上奮力向前爬。（記者林欣漢攝）

    玳瑁「Hola」看見大海馬上奮力向前爬。（記者林欣漢攝）

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