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減輕媽媽重擔 羅高新移民之子棄台大、選清大

2017-02-16  14:05

［記者江志雄／宜蘭報導］大學學測公布成績，宜蘭縣國立羅東高中「新移民之子」沈永聖考70級分，有機會上台大，但出身中低收入家庭的他，決定就讀有獎助學金及學雜費減免的清大，希望減輕母親的負擔。

沈永聖的母親來自越南，嫁到宜蘭後育有一對子女，女兒目前讀大二，她白天到工廠當作業員，晚間在家車衣服貼補家用，每天幾乎做到半夜，是家中經濟支柱，懂事的沈永聖，從小幫媽媽做代工，學業成績優異，考進羅高經常名列前茅。

沈永聖1個多月前參加清大「拾穗計畫」甄選雀屏中選，享有學雜費減免，一年另有10萬元獎助學金，他為證明自己的實力，報考大學學測，得到70級分，他說，若非經濟因素，第一志願是台大電機系，但不讓媽媽太辛苦，要讀有補助的清大。

羅高70級分以上有10人，最高分是73級分的侯思筠，她要選填警大，畢業後當刑警除暴安良。

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  • 羅高新移民之子沈永聖學測70級分，他為減輕母親負擔，放棄台大、選讀清大。（記者江志雄攝）

    羅高新移民之子沈永聖學測70級分，他為減輕母親負擔，放棄台大、選讀清大。（記者江志雄攝）

  • 羅高最高分、73級分的侯思筠要讀警大。（記者江志雄攝）

    羅高最高分、73級分的侯思筠要讀警大。（記者江志雄攝）

  • 羅高70級分以上有10人。（記者江志雄攝）

    羅高70級分以上有10人。（記者江志雄攝）

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