客庄12大節慶竹東客家山歌賽 古禮祭天連唱4天

新竹縣竹東「天穿日」第53屆客家山歌比賽，今天由社團踩街遊行熱鬧登場。（記者廖雪茹攝）

2017-02-16 14:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東「天穿日」第53屆客家山歌比賽，今天由社團踩街遊行熱鬧登場，首度遵循古禮舉行祭天儀式，感謝上天及女媧娘娘的保佑，現場還發放象徵女媧補天的限量五色石手鍊；一連4天在客家戲曲公園的賽事，將有1200多名好手大展歌喉，精彩可期，歡迎鄉親遊一起來竹東聽山歌。

列為客庄12大節慶的竹東「天穿日」客家山歌比賽，今早9點半，首先由踩街遊行為活動拉開序幕，各社團鄉親以傳統與現代的藝術裝扮，自竹東火車站走到客家戲曲公園，表演融入客語歌謠、客家諺語、客家八音和客家方口獅展演，客味十足。

客委會主委李永得致詞時表示，竹東是台3線客家庄的重鎮，客家山歌比賽邁入第53屆，堪稱是客家歌謠的故鄉，今年更吸引逾1200人參賽，盛況空前。

竹東鎮長徐兆璋說，希望透過「客家山歌藝術節」讓山歌文化向下扎根，吸引年輕人參與、展現文化傳承的決心。縣長邱鏡淳、前縣長林光華、多名縣議員等地方人士也與會，大家在耆老領唱下，齊唱山歌。

上午11點半，由李永得、邱鏡淳、徐兆璋擔任主祭，循三獻禮古禮祭祀，三跪九叩，鄉親一起誠心祝禱，感謝上天及女媧娘娘保知鎮民幸福安康。

禮畢，公所準備700份甜粄，分享給來賓添好運；參加DIY闖關遊戲者，還有機會獲得限量的象徵女媧補天的五色石手鍊，現場也有踩鹹菜體驗、手作五色湯圓等。

徐兆璋表示，客家俗諺說「有做無做，尞到天穿過」，竹東客家山歌比賽歷史最悠久、盛大，4天賽程有合唱組、長壽組、少年組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、超級組、男女對唱組、客家歌謠親子組、客家音樂劇組共11組；其中，合唱組來自全台22隊，個人組報名有636人，年齡最大的參賽者是100歲，最小的只有4歲，歡迎大家一起來體驗客家山歌藝術節慶之美。

竹東鎮公所表示，17和18日連續2個晚上，邀請松興戲劇團演出客家大戲、竹東客家歌手曾仲瑋創作專輯「掌牛哥」簽唱會、金曲客家專輯得主王鳯珠山歌新唱、烏克麗麗、三腳採茶戲、山歌體驗教唱以及熱鬧市集。

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新竹縣竹東「天穿日」第53屆客家山歌比賽，社團費盡巧思，踩街遊行。（記者廖雪茹攝）

參加新竹縣竹東「天穿日」第53屆客家山歌比賽踩街遊行的社團，在造型上創意十足。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東「天穿日」第53屆客家山歌比賽首度遵循古禮舉行祭天儀式，客委會主委李永得（右2）、新竹縣長邱鏡淳（右1）領祭，感謝上天及女媧娘娘的保佑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東「天穿日」第53屆客家山歌比賽今登場，首度遵循古禮舉行祭天儀式。（記者廖雪茹攝）