中市公車路網改革 運量2年增1240萬人次

台中市推動公車路網改革，運量增加1240萬人次。（記者張菁雅攝）

2017-02-16 14:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府去年起推動公車路網改革計畫，運量自103年1.23億人次，至105年成長為1.35億人次，2年共增1240萬人次，總行駛里程數也增加500萬公里。另外，透過整併重疊公車路線及檢討無效班次，也減緩一例一休制度對公車業的影響。

交通局長王義川指出，過去公車路線不斷延長與重疊，造成資源重複浪費，必須從路網及機制改革著手，並藉由智慧交通等創新技術的導入，如建立公車車聯網等，提升公車營運效率與品質，全面來解決。

交通局去年陸續推出「跳蛙式」幹線公車、整併東山路公車路廊，2年來共新闢10幾條公車路線，同時不斷調整路線，以滿足學生及偏遠地區民眾，例如，658路公車為大安區第1條直達台中市中心公車路線。王義川說，台中市公車路線數由103年的203條，至今已超過210條，運量從103年的1.23億人次，成長至105年1.35億人次，總載客數增加約1240萬人次，總行駛里程增加約500萬公里。

王義川強調，下一階段公車路網改革不會只固守黃金路線班次運量，而是如何調整資源增加偏鄉路線與班次，以及增加學生上下學班次、降低過長路線長度、合理化司機駕駛時間，創造政府資源效率、城鄉均衡、業者合理利潤、司機工時正常等多贏局面。

另外，至於一例一休制度對公車業的衝擊，王義川表示，交通局透過整併及減少高重疊路線不必要的資源浪費，讓司機有足夠時間休息，因此減緩一例一休的影響。