學測成績公布 宜中、蘭女15人70級分

今年學測，國立蘭陽女中有3名學生成績達70級分以上。（記者林敬倫攝）

2017-02-16 13:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］大學學測今放榜，國立宜蘭高中與蘭陽女中共有15名學生成績達70級分以上，其中宜中的黃奕鈞及魏駿宇考出75級分的佳績，是縣內唯2滿級分的學生，另外，私立的慧燈及中道高中，也各有2名學生考出70級分以上的佳績。

今年學測滿級分的學生共118名，宜蘭高中的黃奕鈞與魏駿宇是縣內唯2滿級分的學生，該校70級分以上的學生共12名，達到頂標62級分的學生則共有52名。

蘭陽女中今年則有3名數理實驗班的學生考到70級分，總成績達到頂標的學生則共有20名；另外，私立中道高中成績達70級分的有2名，慧燈高中則有1名。