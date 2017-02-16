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傳承窯燒文化 詔安客家館邀國小師生辦作品展

2017-02-16  14:02

〔記者陳燦坤／雲林報導〕傳承地方客家柴窯燒陶文化，崙背詔安客家文化館邀二崙永定國小師生辦作品展，展示多項手工陶藝品，也呈現柴窯燒陶藝品的豐富面向，未來希望客家庄能夠重新看到手工製陶的榮景。

崙背詔安客家文化館今天展出二崙永定國小老師陳泓錕與學童的作品，作品全部都是由陳泓錕在學校搭建的柴窯燒製而成，文化館長李日存強調，柴窯燒製作品的最大特色，就是過程中木柴灰燼變成染料，落在作品產生不同顏色，且火烤痕跡也因為角度不同有所差異，每件作品都是獨一無二。

李日存表示，崙背柴窯燒陶在距今40餘前年也曾興盛過，但隨著材料科學發達，這門手藝漸漸沒落，如今卻吹起復古風，柴窯陶器變得熱門，文化館想藉由展覽，鼓勵有興趣的民眾投入。

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  • 永定國小學童創作的陶鈴古樸、有趣。（記者陳燦坤攝）

    永定國小學童創作的陶鈴古樸、有趣。（記者陳燦坤攝）

  • 崙背詔安客家文化館邀永定國小師生展出柴窯燒陶作品展。（記者陳燦坤攝）

    崙背詔安客家文化館邀永定國小師生展出柴窯燒陶作品展。（記者陳燦坤攝）

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