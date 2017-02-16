彩繪巴士公益起跑 華信佈局澎湖觀光旺季

2017-02-16 14:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕華信航空彩繪巴士，今日搭載惠民啟智中心院童公益起跑，並在澎湖福朋喜來登飯店舉行簡單啟動儀式，邀請澎湖縣長陳光復、華信總經理韓梁中、雄獅集團總經理黃信川等人共同剪綵揭幕，展現出華信提早佈局澎湖觀光雄心。

佔有澎湖4成以上空中運量的復興航空，去年突然宣布斷航後，臨危受命的華信航空，不僅補足復興斷航運量，在春節高峰運輸期順利圓滿完成任務外，更積極投入澎湖公益活動，繼去年邀請低收入戶學子搭乘馬高首航班機高雄一日遊之後，今日又邀請慢飛天使澎湖花海遊。

今日公益起跑活動，除三巨頭外，還有金永順旅行社董事長林正達、馬公市長葉竹林、立委楊曜國會主任陳俊廷及福朋喜來登副董張翔閎等人；現場並展示華信航空彩繪巴士，以華信航空企業系藍色和鮮黃色為設計，並加上企業標誌海東青鳥，未來將穿梭澎湖本島，由空中延續至陸地服務遊客。

由於華信對於澎湖空中運能貢獻良多，陳光復特排除公務，全程陪同公益活動花海半日遊，並希望華信觀光旺季持續支援澎湖空運；而隨著華信公益路跑展開後，雄獅旅遊也提早佈局澎湖觀光旺季旅遊，繼公益起跑後，4月推花火節、5月孝親月、6月戀愛月等等，將月月辦活動、天天拚觀光。