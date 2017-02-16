基隆查緝違法養禽場 重罰3萬限3天改善

基隆動保所防疫人員突擊福五街的違法養禽場。（記者林欣漢攝）

2017-02-16 13:52

〔記者林欣漢／基隆報導〕禽流感疫情逐漸升溫，基隆市動物保護防疫所今天突擊一間位於七堵福五街的違法養禽場，該養禽場利用住家後方大片空地放養約150隻土雞、紅面番鴨、肉鵝，但未將水禽、陸禽分開飼養，也未設置消毒槽防疫措施，當場依違反動物傳染病防治條例開罰3萬元，並限期3天將所有家禽送合法屠宰場屠宰，全數清空或改善飼養設施。

余姓飼主喊冤說，飼養這些家禽全是自己養自己吃，養了十多年都沒發生問題，現在要3天內清理完畢根本做不到，希望能繼續飼養，會配合改善進行防疫措施。

動保所長陳瑞濱指出，該飼養場完全沒有圍網，雞鴨鵝混養，常見外來禽鳥飛來吃飼料，風險非常大，且依法業者需施打流感疫苗，飼主卻未接種，衛生局也要求對方一定要施打疫苗，動保所會指派獸醫師從旁協助改善飼養設施並監測疫情，一旦發現家禽出現虛弱或死亡情形，會立即送驗。

陳瑞濱強調，基隆目前還未有禽流感疫情發生，但依據中央統計資料，全國已確診撲殺高病原禽流感18場、13萬5290頭家禽，疫情來勢洶洶，對產業影響甚鉅，業者損失事小，H5N6在中國已會禽傳人，不是為了個人，是為了全體國人及市民健康，呼籲養禽業者發揮自助助人精神，主動通報，共同度過這波禽流感疫情。