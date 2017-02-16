北一女7人學測滿級分 68.8％達頂標

2017-02-16 13:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕學測成績今發送，台北市立第一女子中學今年共有898名應考生，比去年減少了73人；今年共有7位同學拿下滿級分，而全校達全國頂標62級分以上累計共618人，占68.8％。

北一女校長楊世瑞表示，由於今年數學的難度較高，成績比去年略低一點，不過就學生的百分比來說，跟去年成績相比差異不大，但因整體應考人數下降了73位，人數上看起來會感覺略少。

拿下滿級分的學生之一、有雙靈活大眼的彭宇涵，高一開始加入學校樂儀隊，負責吹奏薩克斯風。宇涵笑說，因為花了很多時間在社團練習，唸書的時候就加倍努力；除了媽媽也是樂儀隊的「前輩」，宇涵說，參加樂儀隊是個很好的挑戰和經驗，「而且加入之後，因為要不斷扛著樂器練習走位，體力還變好了。」

從沒補習的宇涵表示，會和同樣是樂儀隊的朋友，在結束社團練習後留校晚自習，一起念書，互相砥礪；由於在考前練習時，數學平均拿到11級分左右，沒想到正式上場竟考出滿級分，她說，「很開心、很意外」。

另一位同樣獲得滿級分的傅楷容，以電機系為目標的。楷容謙稱自己其實是個有點粗心的人，考完也只有特別對了數學的答案，「對完覺得只要沒粗心應該就沒問題」，不過能拿到滿級分還是很開心。

楷容在高一、高二時，曾分別加入熱舞社和音樂創作社，練舞的辛苦也讓她從中體悟，就算再累，只要堅持就會有收穫。