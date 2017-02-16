想神「正妹車長」 但一旁乘客銷魂表情實在太搶眼...

有網友想要找出這位正妹車長，沒想到一旁睡到翻白眼的乘客，瞬間搶走所有網友的注意力。（圖擷取自爆廢公社）

2017-02-16 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張戴口罩的台鐵正妹車長照片，想要「神」出這位車長，不過其他網友關注的反而不是正妹車長，而是一旁睡到翻白眼的乘客，瞬間搶走所有注意力。

這位正妹車長雖然帶著口罩，但整體仍散發秀麗氣息，網友表示：「誰可以幫我神一下這個車長小姐，太漂亮了想認識。」不過照片一旁有一名男性乘客，疑似在打瞌睡，該網友還特別附註：「如果這位先生有在爆廢很抱歉，我真的只是想神車長小姐。」

不過這位男性乘客的表情時在太過「銷魂」，反而搶走其他網友的注意力，紛紛表示：「焦點不是車長小姐XD」、「白眼+鼻孔～幫QQ」、「完了我只注意那位先生，太搶眼！！」、「這表情怪怪的哈哈。」有網友則在照片貼出當下，就認出該名男乘客是知名實況主「兔頭哥」，事後他也在底下留言：「我只是想睡覺不要誤會XD」