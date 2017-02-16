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禽流感疫情升溫 雲林縣設檢疫站防範

2017-02-16  13:43

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣爆發禽流感疫情，縣府不敢大意，今天在西螺成立禽流感檢疫站，要求進入縣內的化製場運輸車需接受檢疫與消毒，縣長李進勇也呼籲業者主動通報，降低疫情擴散的可能。

因應全台3個縣巿相繼傳出高病源性禽流感，縣府今天在西螺鎮道設立檢疫消毒站，要求每1部將病死家禽送往化製場的車輛，都必須接受檢疫並噴灑消毒水，防疫人員不敢大意，灑消毒水時仍全副武裝，穿起防護衣，西螺警分局也派員到場協助維護秩序。

李進勇今天上午抽空到檢疫站了解，同時慰勞工作人員，李進勇坦言，根據中央了解，這次禽流感病原傳染管道與候鳥有關，雲林縣大片濕地更是候鳥棲地，為降低疫情擴散的可能，李進勇呼籲業者發現異狀應立即通報。

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  • 今天進入雲林縣的化製場車輛，都須至防疫站接受消毒。（記者陳燦坤攝）

    今天進入雲林縣的化製場車輛，都須至防疫站接受消毒。（記者陳燦坤攝）

  • 縣長李進勇（左二）今至西螺禽流感防疫站視察。（記者陳燦坤攝）

    縣長李進勇（左二）今至西螺禽流感防疫站視察。（記者陳燦坤攝）

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