清晨4點半起床唸書 李紹慈拿下70級分

2017-02-16 13:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕學測成績公布，屏東私立陸興中學今年出現拿下70級分的黑馬李紹慈，住在高雄六龜的她，家裏經營檳榔批發，從國中開始就領獎學金跨區到屏東就讀，因為住校免於交通奔波，李紹慈每天清晨4點就起床唸書，還帶動了宿舍學妹們一起晨讀。

李紹慈說，當初因為姊姊是陸興的高中部學生，所以她從六龜國小畢業後，就跟著到陸興就讀，在學測前她幾乎都11點前睡覺，早上4點半起床唸書，她覺得早上唸書的效果很好，也比較健康，除了上課認真聽講，她認為早起唸書是這次應試最大的幫助。

李紹慈在英文、社會、自然皆拿下15級分成績，國文14級分，數學則僅拿下11級分；陸興中學校長許清和今天特別前往高雄六龜，在李紹慈家貼上紅榜，許清和說，今年學生表現亮眼，李紹慈就學期間幾乎沒有補習，晨讀的習慣還帶動其他同學一起跟進，由於李紹慈在校成績優異，模擬考多有74級分的表現，由於今年數學較難，雖然僅有70級分，但李紹慈的志願台大法律系應該沒問題。