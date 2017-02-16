| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

C-Bike租賃站8天3站遭破壞 警方偵辦中

2017-02-16  13:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車租賃站自2月8日至今，8天內被人持鈍器敲破3站操作螢幕，市府環保局已會同轄區警方偵辦中，並呼籲民眾愛護公物，毀損公物最重可處5年以下有期徒刑，切莫以身試法。

高市近來接連發生3起公共腳踏車租賃站被人惡意破壞，包括2月8日高雄中學站、14日高鐵左營站及15日捷運鳳山國中站，均為民眾持鈍器擊破租賃站操作螢幕，環保局表示，公共腳踏車租賃站屬市府財產，毀損公物最高可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

環保局表示，民眾若發現租賃站或腳踏車遭到破壞，可撥打110或高雄市公共腳踏車24小時免付費客服專線0800255995，將會立即派專人處理。

廣告
  • 高市公共腳踏車租賃站被人持鈍器敲破操作螢幕。（記者陳文嬋翻攝）

    高市公共腳踏車租賃站被人持鈍器敲破操作螢幕。（記者陳文嬋翻攝）

  • 高市公共腳踏車租賃站被人持鈍器敲破操作螢幕。（記者陳文嬋翻攝）

    高市公共腳踏車租賃站被人持鈍器敲破操作螢幕。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： CityBike 公共腳踏車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：C-Bike租賃站8天3站遭破壞 警方偵辦中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.