C-Bike租賃站8天3站遭破壞 警方偵辦中

2017-02-16 13:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車租賃站自2月8日至今，8天內被人持鈍器敲破3站操作螢幕，市府環保局已會同轄區警方偵辦中，並呼籲民眾愛護公物，毀損公物最重可處5年以下有期徒刑，切莫以身試法。

高市近來接連發生3起公共腳踏車租賃站被人惡意破壞，包括2月8日高雄中學站、14日高鐵左營站及15日捷運鳳山國中站，均為民眾持鈍器擊破租賃站操作螢幕，環保局表示，公共腳踏車租賃站屬市府財產，毀損公物最高可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

環保局表示，民眾若發現租賃站或腳踏車遭到破壞，可撥打110或高雄市公共腳踏車24小時免付費客服專線0800255995，將會立即派專人處理。