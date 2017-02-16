沒這麼多女媧來補天 頭份公所盼大家一起做環保

頭份市長徐定禎（左4）表示，今年天穿日活動全部結合環保觀念。（記者許展溢攝）

2017-02-16 13:31

［記者許展溢／苗栗報導］今天是天農曆正月20日，是客家人的「天穿日」，頭份市公所今年在老街藝文劇場舉辦「童遊頭份尞天穿」，有別以往活動，今年融入許多環保概念。市長徐定禎說，地球因各地過度開發生病了，盼藉此向民眾呼籲，要一起好好愛護地球。

古代有女媧補天傳說，相傳水神、火神相爭，將天撞出大洞，女媧因此煉五色石補天，名為「天穿日」，行政院客委會也將今天訂為「全國客家日」。

今天一早活動在地方團體演出客家肚皮女媧舞，及陶笛演奏下熱烈展開。徐定禎說，今年在中正館展出客家日特展，3月5日前民眾都可前往觀看、了解天穿日傳說及習俗。

中正館內以大型氣球打造女媧補天的情景，相當吸睛，還有許多趣味遊戲，如大富翁、拼圖等，讓許多小朋友玩的不亦樂乎。

徐定禎說，好的傳統就要延續，但一改過去，地球上因許多開發生病了，展場全部結合環保觀念，盼透過親子互動特展，及寓教於樂方式達到節能減碳，希望大家一起重視環保議題，並打趣的說，已經沒有這麼多女媧來補天了。

另外，客家日特展19日下午2點半，也將在老街藝文劇場，舉辦「好客美聲鬧棚棚」不插電音樂會，邀請尋人啟事純人聲樂團、芹菜姐姐鍾依芹表演烏克麗麗， 同時還有客家茶文化體驗、趣味環境手作DIY課程，及資源回收換限量禮等活動。