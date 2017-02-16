學測達「前標」人數 溪高有56人

溪高校長楊豪森（前左）上仼第1年就繳出亮眼成績，韋齡斐（前右）考出72級分的優異成績。（記者顏宏駿攝）

2017-02-16 15:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕106年大學學測成績公布，溪湖高中成績亮眼，全校參加學測的人數436人，達「前標」55級分的就有56人，其中學測成績72級分的韋齡斐有機會靠繁星推甄上醫學院，但她的第一志願是台大心理系。

校長楊豪森去年8月才剛上任，他過去服務虎尾高中，以7年的時間讓虎中脫胎換骨，成為雲林第一流學校，服務屆滿，成為中部各校積極爭取的校長人選，後來楊豪森決定返回彰化家鄉服務，落腳溪高，第1年就繳出亮眼的成績，楊豪森今謙稱，這是前校長許偉志打下堅實的基礎，加上教職員的努力。

楊豪森說，今年全國的高分群（前標）人數較去年下降，但溪高前標人數共有56人，反而較去年增加9人，可見溪高的成績一直在往上爬。

他說，3年前就有許多學生捨彰中、彰女，考量社區就讀而選擇溪高，這些學生都繳出亮眼的成績，有8成考出60級分以上，人數共有21人，這些學生都有機會進入台清交成政等名校就讀。

獲得72級分的韋齡斐，從小到大成績都名列前矛，喜愛藝術的她，3年前升高中，原本有意就讀台中一中美術班，但她考量一旦就讀美術班，發展較侷限，因此選擇溪高，但美術方面，校方仍提供資源，未來她想往「藝術治療」發展，所以打算就讀台大心理系。