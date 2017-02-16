「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師

2017-02-16 13:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測成績今日公布，台北市延平中學滿級分有1人，70級分以上共有67人，佔全校高三生13.8％，值得一提是曾在益智節目「百萬小學堂」中表現亮眼的小學生「小西瓜」廖書嫻，也是延平中學高三生，考取74級分，「小西瓜」受訪時表示，想申請醫學科系，因對中醫有興趣，也有考慮當中醫師，學校還要與父母討論。

廖書嫻表示，今年學測數學題目比較難，考試時候就盡力，數學在五科裡面沒得到滿級分，所以獲得74級分，目前想申請醫學相關科系，對中醫也有興趣，有時生病會看中醫，跟中醫師聊過天，覺得是不錯的職業，因此也會想申請，至於學校要再跟父母討論。

在「百萬小學堂」節目中，廖書嫻展現聰慧，破解不少高難度題目，廖書嫻表示，參加節目是讀小學四年級到六年級，會比較花時間準備節目的題目，因此學習不同領域的知識，上了國、高中接觸較多是學業，節目讓她學習到上台經驗與談吐。廖書嫻在學校相當活躍，參加過校刊編輯，也參與排球社。