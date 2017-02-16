機捷自由試乘首日 A1台北站擠爆、其他站不用搶

機捷開放自由試乘首日，民眾在A8長庚醫院站排隊領號碼牌，周邊飯店請來阿基師，抽出獲得餐券的幸運民眾。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-16 13:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］機場捷運今天開放民眾自由試乘，A1台北車站擠爆人潮，不過，桃園沿線各站號碼牌不用搶，例如，A8長庚醫院站每階段大約有2、300人排隊領取，從排隊、進站到上車，時間大約15到20分鐘左右，試乘民眾大多表示「很舒服、不感覺搖晃」，也有民眾認為，部分站區指標不清楚，往台北還是往機場要找一下，車子進站時聲音太過尖銳、刺耳，票價很不親民。

桃捷公司表示，即日起至3月1日止，每天早上8點到下午4點，開放民眾免費自由試乘，發放號碼牌的時間為早上7點40分、9點40分、11點40分、下午1點40分共4個時段，民眾可到全線21個車站排隊領取，進站時回收、出站時蓋手戳章，憑手戳章可再進站，民眾也可帶著悠遊卡進行刷卡測試。