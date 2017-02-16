「黑手」之子連啟賢 72級分上台大

連啟賢自重自愛，認真埋首，拿下72級分，可上台大理工學系，校長蔡文堂（左）與有榮焉。（記者彭健禮攝）

2017-02-16 13:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學學測成績今天公布，苗栗縣私立建臺高中學生連啟賢，他的父親是「黑手」，在苗栗市開汽修廠，母親是從中國湖南嫁來的新住民，在麵包店擔任服務員；雙親因忙於生計打拚，沒有太多時間陪伴兒子，但他自重自愛，認真埋首，拿下72級分，可上台大理工學系。

連啟賢的班導師陳世明說，啟賢家境並不富裕，寒暑假時，不時得到媽媽上班的麵包店打工，但啟賢是個頭腦聰明的孩子，是個可造之才，有能力翻轉家境；他到啟賢家家訪時，也向啟賢的奶奶、媽媽表示，「多多給予支持、鼓勵，啟賢有朝一日，一定能光宗耀祖！」

陳世明說，啟賢高一、高二的成績，文科較弱，但數理科表現優異，高三全力以赴，衝出好成績，果然揚眉吐氣。

學校預估連啟賢的成績，可望上台大理工學系；連啟賢則以台大電機為第一志願，希望朝研發領域邁進，「讓爸爸、媽媽以後不用這麼辛苦！」

不僅連啟賢讓雙親感到驕傲，他的胞妹連怡雯，也不遑多讓，她目前就讀國內甲組高中名校台南市永仁高中2年級，是學校女籃隊控球後衛，今年也帶領球隊闖入HBL女子組4強，她雖身高僅160公分，但有著聰明、清晰的頭腦，並加上勤奮練習，高一就承擔後場控球大任。