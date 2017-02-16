藍營砲轟隱匿學童午餐食安問題 要求林佳龍道歉

2017-02-16 13:29

〔記者施曉光／台北報導〕針對日前台中市衛生局抽驗學校營養午餐食材結果不合標準一事，國民黨文傳會副主委王鴻薇今日與台中市議會國民黨團書記長李中共同召開記者會，要求台中市長林佳龍向學童道歉。

王鴻薇表示，台中市學童營養午餐出現食安大漏洞，林佳龍至今仍輕描淡寫，台中市相關局處都未負起應盡責任，林佳龍也未出面致歉，只發布新聞稿，要處分農業契作供貨商，卻長達幾個月的時間不聞不問，直到去年底才向民眾公布抽驗結果，難道台中市政府沒有失職嗎？

王鴻薇質疑，台中市拿到中央補助8000多萬在做農政環保業務，推廣在地食材，但林佳龍一手拿錢，一手卻讓學童長期食用農藥超標的營養午餐，她問，這8000多萬元花在哪裡？

李中則指出，台中市衛生局去年9月份對學童營養午餐進行抽驗，發現食材空心菜含「賽座滅」達0.16ppm，農藥超標16倍（標準值應小於0.01ppm），農業局宣稱要給學童安全的營養午餐，強調有機無毒，所以對農民及農場合作進行契作，但契作結果竟含有農藥！

另外，李中指出，針對團膳業者熟食的抽樣291件，其中20件有大腸菌超標的情形，抽驗結果去年12月29日對外公布，相關局處才知情，實在很離譜，而且國民黨團為了解實情蒐集資料時，衛生局發布資料上寫明「農業局契作」，等到黨團今年1月再次索取資料時，卻將「農業局契作」字樣拿掉，不敢承認是農業局契作，又發布新聞稿否認契作農產品不多，把問題推給其他縣市。

王鴻薇說，台中市政府隱匿抽驗農藥的真相，讓台中市的孩子吃了多久？台中市政府有完整交代嗎？