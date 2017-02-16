藍營砲轟隱匿學童午餐食安問題 要求林佳龍道歉
2017-02-16 13:29
〔記者施曉光／台北報導〕針對日前台中市衛生局抽驗學校營養午餐食材結果不合標準一事，國民黨文傳會副主委王鴻薇今日與台中市議會國民黨團書記長李中共同召開記者會，要求台中市長林佳龍向學童道歉。
王鴻薇表示，台中市學童營養午餐出現食安大漏洞，林佳龍至今仍輕描淡寫，台中市相關局處都未負起應盡責任，林佳龍也未出面致歉，只發布新聞稿，要處分農業契作供貨商，卻長達幾個月的時間不聞不問，直到去年底才向民眾公布抽驗結果，難道台中市政府沒有失職嗎？
王鴻薇質疑，台中市拿到中央補助8000多萬在做農政環保業務，推廣在地食材，但林佳龍一手拿錢，一手卻讓學童長期食用農藥超標的營養午餐，她問，這8000多萬元花在哪裡？
李中則指出，台中市衛生局去年9月份對學童營養午餐進行抽驗，發現食材空心菜含「賽座滅」達0.16ppm，農藥超標16倍（標準值應小於0.01ppm），農業局宣稱要給學童安全的營養午餐，強調有機無毒，所以對農民及農場合作進行契作，但契作結果竟含有農藥！
另外，李中指出，針對團膳業者熟食的抽樣291件，其中20件有大腸菌超標的情形，抽驗結果去年12月29日對外公布，相關局處才知情，實在很離譜，而且國民黨團為了解實情蒐集資料時，衛生局發布資料上寫明「農業局契作」，等到黨團今年1月再次索取資料時，卻將「農業局契作」字樣拿掉，不敢承認是農業局契作，又發布新聞稿否認契作農產品不多，把問題推給其他縣市。
王鴻薇說，台中市政府隱匿抽驗農藥的真相，讓台中市的孩子吃了多久？台中市政府有完整交代嗎？
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 學測通訊戰打的漂亮 這一班3/4學生破60級分
- 花蓮捕獲瀕危保育類鬼蝠魟 長約2米6
- 彩券行放鞭炮為哪樁？ 老闆2子學測考佳績
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 林書豪前東家湖人尼克 市值可觀
- 華碩首季PC營收 估季減15-20%
- 林全下令盤查低價攬客一日遊產品
- 柯文哲試乘機捷 打99分
- 女高生學生證掉水溝 打110求助警界「馬蓋先」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hostesses apply to join KMT en masse
- 台幣升值1.03角
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- MLB》打線全大聯盟最暴力 紅襪教頭竟打算多觸擊
- 《最後的晚餐》賞櫻團出事前 買麵包果腹
- 產能滿載 漢磊今年可望獲利
- 汪笨湖辭世 徐國勇：推崇他對台灣的貢獻
- 家務事鬧上臉書 軍官發文辱母「罪孽深重」 判賠
- 高球》澳洲女子公開賽第1回合 上午組曾雅妮平標準桿
- 蔡正元爆W姓候選人拉萬少丞 吳敦義辦公室回應...
- 桃園監理站︰出事車 勘驗結構無問題
- 水手國王當家 拚個10來運轉
- 汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
- 桃市打通瓶頸道路 每年每區至少1條
- 2017日內瓦錶展專輯10：陀飛輪競技5
- 大膽拚觀光 邀好手挑戰文創
- 無賴酒客欠酒錢不還 竟嗆「等等強姦老闆娘！」
- 2/16重要財經新聞一覽
- （專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說...
- 曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他
- 農會選舉抓賄 王坤盛樂當義工
- 裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人
- （影音）孫盛希自爆想當小三被拒 八三夭站台變「豬哥」
- 豪宅市場淒風苦雨 帝寶二拍仍無人問津
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 控蝶戀花老闆不聞不問 司機、導遊家屬批沒道義
- 〈孟菲斯男網賽〉盧彥勳惜敗地主小將 喊好冤
- 經典賽》台灣隊今返台 熱身賽擂戰「古」
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 維冠受災戶 促將建商依殺人罪重判
- NBA》籃網又輸公鹿吞14連敗 還難堪寫下這個紀錄
- 張孝全下跪求婚 鄭秀文自曝變態行徑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍營砲轟隱匿學童午餐食安問題 要求林佳龍道歉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分