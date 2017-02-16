林務局邀大學生 合力查捕山老鼠

林務局宣布，將聯合全國大專院校的登山社團，補助每位大學生一天1200元守巡高風險國有林。（記者林彥彤攝）

2017-02-16 13:09

〔記者林彥彤／台北報導〕山老鼠盜伐林木的案件層出不窮，林務局今天首度公布國有森林盜伐高風險區域圖，將聯合全國大專院校的登山社團，補助每位大學生一天1200元加強守巡，檢舉獎金制度也重新調整，檢舉人最快七天內就可拿到最高獎金五萬元。

林務局統計國有林面積有1847萬公頃，森林護管員人數卻僅有1099人，平均一人就要守護1680公頃，相當於65座的大安森林公園面積。

林務局局長林華慶表示，過去林務局有與原住民社區合作，推廣5年共有20個社區參加，通報成功破獲的到罰案件也達37件，但還是有山老鼠出沒在中央山脈一帶盜採。

因此為加強守巡國有林，林務局今宣布與全國大專院校的登山社團共同合作簽署合作協議，以補助各社團一年15萬元的方式，請登山社團特別針對山老鼠常出現的高風險地區，協助通報可疑人員或步道環境遭破壞事件等。

林華慶說，林務局首度公告國有林高風險地區，包含宜蘭縣太平山區、苗栗縣南庄鄉山區、嘉義阿里山鄉阿里山區以及ㄍ雄是那瑪夏區山區等地，讓登山社團可以幫忙守巡，並同步徵求山林巡護志工（18歲以上65歲以下）。

成大登山社表示，已與林務局簽一年的約，主要是負責阿里山水樣森林以及阿里山區，這二個路線是本來登山會走的路徑，因此未來也只是留意，如有發現再通報。

林務局說，新檢舉獎金制度從速、從簡、從優，檢舉人在警方移送偵辦的7天內，就可以依據贓木價值金額，發給檢舉人，每案最高5萬元，若案件經檢察官起訴，還可再按贓木價值的十分之一，發放最高300萬元獎金，以守護我國珍貴山林資源。。