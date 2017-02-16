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學測成績公布 新住民學生想當資訊人

2017-02-16  13:14

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕106年大學學測今天公布成績，嘉義縣協同高中有1人滿級分，竹崎高中雖無人滿級分，但有8名學生總級分達到前標（55級分）以上，比去年增加3名，其中，許珮茹、李政慶2名新住民子女分別是該校排名第1、2名，學測分別考58、59級分，校方預估，他們可望透過「繁星推薦」管道錄取交大或成大的第一志願。

許佩茹母親是中國籍，父親因病休養3年多，為減輕經濟負擔，曾在竹崎真武廟打工，她除了上課專注，每天回家後約花5小時讀書或做功課，她與同是外配子女的同學李政慶，都希望透過繁星錄取資訊相關科系，擔任電子工程師減輕家計。

竹中原住民學生魏詠心則考上56級分，英文科目拿到13級分的頂標，她說，常看英文雜誌、看電影、練習英語聽力，回家一有時間就收聽英文廣播，培養英文能力。體育班林佳煌是羽球好手，他校排1%，校方預測他應能上台師大的體育相關科系。

嘉縣協同中學75滿級分學生有1人，70級分以上有18人，近4成學生達頂標（62級分）以上分數；滿級分的林以恩因父親是牙醫師，從小對醫藥相關職業有憧憬，加上希望能夠廣泛的吸收知識，使自己有能力去服務別人，第一志願將填醫學科系。

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  • 竹崎高中校長郭春松（左1起）向魏詠心、李政慶、許佩茹、林佳煌祝賀學測成績優異。（記者曾迺強攝）

    竹崎高中校長郭春松（左1起）向魏詠心、李政慶、許佩茹、林佳煌祝賀學測成績優異。（記者曾迺強攝）

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