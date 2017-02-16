嘉縣查獲無登記畜牧場 未圍網挨罰3萬
2017-02-16 13:12
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉六腳大排日前遭棄置死鵝、雞等，昨天警方與防疫人員前往調查，發現黃姓業者有可能涉嫌棄置死禽，但他並未承認，警方正在查證中；黃姓業者的畜牧場並未登記，飼養隻數在500隻以下，並未圍網，未符合「非開放式」禽舍定義，因此由嘉義縣府依動物傳染病防治條例裁處3萬元罰鍰。
警方在黃姓業者養鵝場查獲的飼料袋，跟漂流在六腳大排的飼料袋是同樣款式，但黃姓業者否認棄置死鵝，僅承認有鵝隻死亡，一開始說是埋在土裡，後來又說是已經燒掉，警方訊後，將繼續調查他是否涉案。
黃姓業者疑因棄置死禽被警方帶回偵辦，消息傳出後，許多人直說「怎麼才罰3萬！」嘉縣防疫人員指出，畜牧法規定飼養500隻以上需申辦畜牧場登記，黃姓業者飼養隻數在500隻以內，但並未圍網，因此是依動物傳染病防治條例中未符合非開放式禽舍裁罰。
防疫人員指出，若經警方調查確定黃姓業者就是棄置死禽業者，且因此致疫情蔓延或散播者，則可依動物傳染病防治條例處3年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣100萬元以下罰金，並可依傳染病防治法第23條開罰6萬以上30萬以下罰鍰。
另外，附近也有陳姓業者飼養鵝隻，隻數超過500隻且未辦理畜牧場登記，也未圍網，將依畜牧法及動傳條例各裁處3萬元，兩案並都依違反區域計畫法移請地政處裁處。
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