疏解停車需求 中市2年新闢16處停車場

交通局取得閒置公有土地，闢為臨時停車場。（圖由台中市政府交通局提供）

2017-02-16 13:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市鬧區停車位一位難求，讓民眾相當頭痛，市府交通局表示，近2年來積極尋覓閒置的公有土地，以代管或合作闢建方式，由交通局先行闢建為臨時停車場，104、105年共增闢16處停車場，既有效疏解停車需求，也減少公有地閒置情形。

交通局長王義川表示，很多閒置公有土地都架設鐵皮圍籬，造成雜草叢生，影響都市景觀，如經評估周遭有停車需求，該局即主動積極協調國有財產署、國防部等管理機關，取得土地，並籌措經費開闢臨時停車場，總計自104年初迄今，已完工啟用16處停車場。

這16處停車場分別為西屯區社會住宅預定地臨時停車場、細停2停車場及下石碑段2140-5地號臨時停車場、豐原區停6旁社會住宅預定地臨時停車場、北屯區松榮停車場及細停1停車場、東區立德停車場及舊建國市場臨時停車場、太平區文中2臨時停車場、南區大慶停車場及建國北停車場與國資圖旁臨時停車場、烏日區學田停車場、西區自立停車場、南屯區文中46臨時停車場及北區育強停車場，合計提供2146個汽車格、2546個機車格。

另外，在路邊停車格部分，交通局2年來也增加2400個汽車格及2萬1000個機車格。

王義川表示，在台中市大眾運輸路網尚未建置完整前，未來每年仍將持續檢討各地區汽機車停車供需狀況，適時闢建停車場，並將汽機車停車管理制度化，改善停車秩序。