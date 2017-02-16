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爺爺生前惦記孫學測 胡為濬：會努力作這一代的榜樣

2017-02-16  13:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區復旦中學學生胡為濬學測62級分，他希望能就讀清華大學或交通大學的資訊工程相關科系，成為家族中第一位大學生。他說，他的爺爺因肺癌日前往生，考前始終惦記著他的學測，他拿到成績單後，將會影印一份送到靈前，向爺爺報告：「我會努力作這一代的榜樣！」

胡為濬說，爺爺因肺癌末期，住院在榮民總醫院治療，當時爺爺雖然已經開口有困難，仍常常掛心他的學測，總是詢問：「為濬的學測準備的如何？」「為濬的學測考的如何？」

胡為濬將把62級分的學測成績單影印後，送到2月5日已因病過世的爺爺靈前，「希望爺爺能帶著美好的心情、沒有遺憾地離開人世。」

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  • 胡為濬（右）學測六十二級分，讓復旦中學校長段台民（左）很開心。（記者周敏鴻攝）

    胡為濬（右）學測六十二級分，讓復旦中學校長段台民（左）很開心。（記者周敏鴻攝）

  • 復旦中學學生胡為濬學測六十二級分。（記者周敏鴻攝）

    復旦中學學生胡為濬學測六十二級分。（記者周敏鴻攝）

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