世大運開、閉幕場館 3月底前可望完工

台北田徑場將作為世大運開、閉幕場地，工程品質尤其重要。（圖由台北市工務局提供）

2017-02-16 13:06

〔記者黃建豪／台北報導〕為了迎接將於8月19日開始舉行的台北世界大學運動會，台北市政府整建台北田徑場（含暖身場）與市立大學天母校區詩欣館，作為開、閉幕典禮、田徑賽場與跳水比賽場地使用，工程自去年9月25日開工後，工期預計為180天，預計3月29日完工。

台北田徑場為世大運開、閉幕典禮及田徑賽主要比賽、練習場地，整建內容包含增設直線跑道、跑道舖面更新、跳板更新、調整助跑道、沙坑、鉛球場等體育設施；暖身場則為原有合成橡膠跑道面層重新鋪設、北側原天然草坪挖除改鋪設合成橡膠面層、原有標槍場及鐵餅場拆除、夜間照明整修等；詩欣館方面，是跳水池整修、配合賽會空間需求調整室內空間，並於詩欣館3樓增設跳水的陸上訓練場，並為營造友善無障礙環境，增設2座無障礙電梯。

新工處表示，場館整建工程由福清營造股份公司以1億4518萬元得標，並負責施工，萬邦建築師事務所負責設計及監造，預計今年3月29日完工，5月底前取得國際田徑總會IAAF一級認證，完工後的場地將交由體育局安排一系列測試賽，以驗證設施品質符合國際賽事要求。

新工處說明，由於台北田徑場及暖身場整建內容均包含跑道的更新重鋪，而跑道挖除重鋪等受天候影響甚鉅，在要求施工廠商把握天氣良好時段加緊趕工下，兩個場地的工程進度已超前，連同跳水比賽場地詩欣館均可如期如質在今年3月底前完成。