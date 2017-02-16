收到學測成績單後 台大教授教如何升學…

中華適性教育發展協會理事長、台大教授王立昇今天提出「適性選系參考程序」，他表示，考生要先問自己一個問題：「這一生，我想成為怎樣的一個人？」從答案中就可以看見自己嚮往的夢想。（圖由適性會提供）

2017-02-16 13:04

〔記者林曉雲／台北報導〕全國12萬多名考生今天收到學測成績單，隨即面臨如何選擇大學學系的問題。為協助學生適性選填志願，中華適性教育發展協會理事長、台大教授王立昇今天提出「適性選系參考程序」，他表示，考生要先問自己一個問題：「這一生，我想成為怎樣的一個人？」從答案中就可以看見自己嚮往的夢想，因為世界改變得很快，除了少數的行業可以維持很高的就業需求外，很多的行業都會受到如高科技、生物技術、老齡化、全球化等衝擊的影響而起很大的變化，要因應這些變化，最要緊的是要找到自己的天賦與興趣。

王立昇指出，適性選系的主要意義是找到適合自己性向、興趣、能力、個性與文化背景的學系，這可以從兩個方向來進行考慮，一個是興趣與使命，另一個是能力與特質，兩方綜合評估後，或許就可以找到適性的學系。

在興趣與使命方面，王立昇建議學生從個人高峰經驗著手，探索個人正向核心價值，並帶向未來，可以問自己一個問題：「這一生，我想成為怎樣的一個人？」從答案中看見自己嚮往的夢想，再從夢想的未來畫面中，探詢內在渴望，找到有強烈動機並願意投入、充滿活力、樂此不疲的領域，即為熱情之所在，在熱情的驅動下，考量家庭的期待與需要，擬定行動方案，如此可以找到符合自己興趣與使命感的可能學習方向。

在能力與特質方面，適性會建議學生參採哈佛大學Gardner教授的多元智能理論，分析自我的優勢智能，並從生活經驗中探詢自我特質，再依各學系的智能與特質需求，找到可能的適合學系。適性會並提供「多元智能及特質與大學學院關聯參考表」，作為選擇的參考。

王立昇表示，世界改變得很快，除了少數的行業可以維持很高的就業需求外，很多的行業都會受到如高科技、生物技術、老齡化、全球化等衝擊的影響而起很大的變化，蘋果電腦創辦人賈伯斯曾說：「成就一番偉業的唯一途徑就是熱愛自己的事業。」有了天賦及興趣的支撐，才能熱愛自己的事業，進而發展出可持續的競爭力。

適性會也提醒學生及家長，拿高分進熱門學系不一定適性，找到自己熱情的所在而適性選系才最重要，建議將選系過程視為探索人生的一部分。

中華適性教育發展協會理事長、台大教授王立昇今天提出「適性選系參考程序」，他表示，人格特質也是一個選系的考慮因素，一位不喜歡與人對話的數理方面高材生可能未必適合讀醫學系。（圖由適性會提供）