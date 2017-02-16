小白狗身中32顆BB彈 動保團體懸賞5萬緝凶

2017-02-16 13:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕桃園市昨夜驚傳1隻小白狗身中32顆BB彈，因傷勢嚴重醫療費用龐大，飼主求助台灣動物緊急救援小組，協會允諾協助醫療照護，全額負擔醫療費用，同步懸賞5萬元緝凶，呼籲民眾提供線索，要揪出虐狗人。

桃園市復興路昨天深夜驚傳1隻小白狗被人開槍掃射，牠全身是傷一路逃回家中，飼主發現牠傷勢嚴重，緊急將他送醫治療，經醫院X光照射傷勢，發現牠身中32顆BB彈，所幸未傷及牠的內臟，沒有生命危險，但清創傷口需要1至2小時。

由於小白狗醫療費用龐大，飼主無法負擔醫療費用，台灣動物緊急救援小組倪京台怒斥兇手太可惡！協會決定協助醫療照護，提供傷犬完整醫療，並負擔全數費用，同時宣布懸賞5萬元緝凶，呼籲民眾主動提供線索，要求追出虐狗人。