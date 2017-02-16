打怪紓壓 屏中12人70級分以上
屏東中學在這屆學測中，共有12人拿下70級分以上的好成績。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕大學學測成績今天出爐，屏東最高分是2名74級分學生，分別在屏東高中與美和中學，而有數理資優班的屏東高中，在普遍認為這屆「數學較難」的學測當中取得優勢，是全縣拿下70級分以上學生最多的學校，共有12人，學生們也表示，面對大考壓力，每天會以半小時到1小時時間打怪紓壓。
拿下74級分的屏中學生林紘晟，曾代表學校參加第15屆地理奧林匹亞並拿下冠軍，他說，家裡環境資源優渥，面對比較弱的科目時有家教能夠補強，家人也很支持他想做的事情，他除了練武術培養專注力，平時也會關心社會議題，去年底還曾北上力挺婚姻平權活動，由於家裡有魚菜共生的養殖系統，參加科展時也發現現在有機農業在行銷方面遇上的困境，未來計畫就讀台大生物產業傳播暨發展學系，為台灣農業盡一份心力。
屏中也分析，這屆學測以數學科校內共有4名學生數學滿級分，但對其他文組學生來說就有較大的殺傷力。
拿下72級分的屏中學生王駿鈜是中低收入戶，他說，他在考前特地上網查了各科的準備方式，並跟有補習的同學借來補充教材，因為爸爸、媽媽都在屏東基督教醫院任職，爸爸是維修工，他也因此對實作的系所有興趣，將以台大機械為志願。
屏中表示，70級分以上的學生中，有6人獲教育部留縣升學獎學金，3人次獲屏東縣留縣升學獎學金；學生們也說，留縣升學可以省下不少交通費，且「讀書靠自己」沒有捷徑，也沒有到外縣市唸就會比較好的鐵則，而除了認真應考，在考前也會適時玩手遊紓壓。
私立美和中學今年也交出不錯成績單，最高分74級分，70級分以上有4人；而屏東女中今年最高分為71級分，70級分以上3人；潮州高中今年則沒有70級分以上學生。
另外陸興高中、屏北高中則出現70級分以上的黑馬，陸興70級分的李紹慈，從高雄六龜跨區到屏東就讀，從國中開始住校6年，每天早起唸書拿下好成績；屏北高中的蔡祐欣則考取71級分，家住鹽埔鄉的蔡祐欣，考高中時成績可以上屏女，但她選擇離家近位於偏鄉的屏北高中就讀，學校評估應該可以填選上台大。
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