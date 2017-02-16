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校史最佳 苑裡高中許俊偉學測74級分

2017-02-16  12:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕社區高中出頭天！國立苑裡高中學生許俊偉今年學測考出74級分高分，僅有國文科14級分，創下創校以來最高級分紀錄，讓全校師生都相當振奮，大讚社區高中也能考出好成績。

「考前半年不接觸電腦、手機」，許俊偉說，每天在校結束課程後，由於自己就是苑裡子弟，馬上就回家複習直到晚間12點。許俊偉說，雖然準備考試的日子比較乏味，但是抱持著一定要考出好成績的心態，總算有考出滿意的成績，他希望未來藉由繁星計畫錄取牙醫系。

國立苑高今年共有61位學生成績在50級分以上，成績相當亮眼。

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  • 許俊偉學測獲74級分。（記者蔡政珉攝）

    許俊偉學測獲74級分。（記者蔡政珉攝）

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