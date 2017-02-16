北市低收戶占全市戶數2％ 補助多用於兒少生活

2017-02-16 13:09

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市主計處發布統計，105年底台北市有2萬0744戶低收入戶，占全市戶數2％，比104年減少201戶、1170人，其中第〇類無收入者自102年開始年年遞減，第1、3、4類低收入戶增加，去年補助低收共18.35億元。

低收入戶共分第〇至第4類5種等級，第〇類為全年全戶皆無收入；第1類為全戶平均每人每月總收入大於〇元、小於或等於1938元；第2類全戶平均每人每月總收入大於1938元、小於或等於7750元；第3類全戶平均每人每月總收入大於7750元、小於或等於1萬656元；第4類全戶平均每人每月總收入大於1萬656元、小於或等於1萬5162元。

社會局解釋，97年開辦國民保險年金後，有部分民眾因領取年金，讓全無收入的〇類戶數降低，至於第4類戶數增加，是因中央主計機關調高最低生活費所致。

去年全年對低收入戶生活補助18.35億元，以兒童及少年生活扶助占總額50.9％、共9.35億元最高，對家庭生活扶助占總額34.7％、共6.37億元次之。

另外，低收入戶去年共1333人參加就業輔導，輔導後成功就業者有30人，參加以工代賑者有1224人，社會局表示，輔導成功率達94％。