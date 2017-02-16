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想試乘機捷 來桃園這幾站不用搶號碼牌

想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

2017-02-16  12:55

〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運開放自由試乘首日，不少台北、新北民眾為了搶號碼牌，一早包括A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A6泰山貴和站都出現排隊人潮，民眾跳腳抱怨搶不到號碼牌；其實整條機場捷運共21站，在桃園沿線除了A21環北站跟新北一樣夯，其他站幾乎「不用排隊」，有些站甚至號碼牌都還有剩，各站人潮多寡不一，想要試乘民眾可以多方打聽，省去排隊之苦。

像A8長庚醫院站一早雖湧入不少民眾排隊拿號碼牌，但各時段發放號碼牌都還有剩，截至上午9點多發出200多號；其他A10山鼻站、A19桃園體育園區站、A20興南站截至中午才發出100多號。

對於有民眾搶到號碼牌心想「先拿號碼牌，改天再用」，站務人員也解釋，當日取得的號碼牌，僅限當日使用，若明日要來搭乘，明天得再重新拿一次號碼牌，並限當日無限使用。

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  • 想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

    想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

  • 想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

    想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

  • 想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

    想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

  • 想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

    想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

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    想試乘機捷，來桃園這幾站不用搶號碼牌。（記者李容萍攝）

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