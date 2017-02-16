彩券行放鞭炮為哪樁？ 老闆2子學測考佳績

彩券行門口放炮！今天不是慶祝開頭彩，而是老闆兒子考高分。（記者花孟璟攝）

2017-02-16 12:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年農曆年前後連續開出3次100萬大獎，花蓮市中山路一家彩券行今天早上老闆又開心放鞭炮，鄰居都訝異「難道又中獎了嗎」？！但這次是慶祝老闆彭成坤的一對茹素雙胞胎兒子在大學學測考到72級分、68級分佳績！彭成坤說，這是他「人生最大獎」，打算把彩券行收掉不做了！

大學學測今天上午9點開放成績查詢，花蓮四維高中今年畢業班學生剛好正在高雄畢業旅行，學生一早就迫不及待查成績，彭勝軍考72級分，而他的雙胞胎弟弟彭勝康也考出68級分。透過電話訪問，哥哥彭勝軍說「成績覺得還滿意」，以後希望上醫學院走外科系，弟弟彭勝康則說，他也想從醫走內科系「以後兄弟可以一起開業」。

雖然2人都還沒打電話回家報喜訊，但爸媽卻已自行查到兒子考高分，高高興興地拿出鞭炮來放，鄰居朋友也來道喜「教出這麼棒的孩子很厲害喔」。彭成坤說，2兒子從小就乖巧善良，連蚊子、螞蟻都不曾打死，6歲還只會ㄅ、ㄆ、ㄇ的時候，看注音符號的佛教童書就主動跟爸媽說「我們想要吃素」，讓都吃葷食的全家人嚇一大跳。

他說，兒子從沒讓他擔心過，長期保持全班前五名內，善良的2兄弟從小不曾補習，唸書都靠自己來，還自己報名參加讀經班、自己報名醫學及生物科學營隊、自己念英文，完全不需督促，2兒高一就通過英檢中級，假日還跟著阿公阿嬤到海邊撿垃圾、當義工。

而彭爸經營的彩券行，今年年初二、初五、2月7日連續開出刮刮樂100萬元、百萬大紅包等獎，彭爸說，兒子平常都會幫忙賣彩券，過年得獎的刮刮樂就是弟弟親手遞給客人，大樂透得獎「百萬大紅包」的客人是電腦選號，則由哥哥賣出，覺得賣出大獎「好像老天有預兆」！他說，其實彩券行生意不是很好，他打算今年就要收掉，沒想到農曆年突然連開3次大獎！

他說，其實這輩子「人生最大獎」就是生出3個乖巧兒女，姊姊目前就讀清華大學、2個兒子成績也不錯，人生足矣。

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聽到兒子考高分有機會上醫學院，爸爸彭成坤開心拿出鞭炮準備施放。（記者花孟璟攝）

雙胞胎兄弟哥哥彭勝軍（右一）考72級分、弟弟彭勝康（左一）68級分，兄弟倆昨天到高雄畢業旅行不在學校，和校長蔡忠和（中）合照。（四維高中提供）