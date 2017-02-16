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招待弱勢生逛書店 長城國際同濟會買單

小朋友開心選購文具，迎接新學期。（記者林國賢攝）

2017-02-16  12:44

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六長城國際同濟會、立委劉建國服務處今天邀請130位經濟弱勢學童到書局選購文具、書籍，每位小朋友有500元額度、書局再提供八折優惠，大家買得超開心。

長城國際同濟會會長張明淵說，該會連續7年辦「與國家未來主人翁逛書店」，讓小朋友自己到書局購買所需的文具，迎接新學期到來，看到孩子們笑開的臉，及仔細比價買文具，比自己買東西還開心。

「不能買遊戲點數卡、不要買玩具」，雖然主辦單位未限制小朋友購買物品，但各校帶隊老師耳提面命，要學童善用愛心，選擇最需要實用的文具。

學童們在老師、家長的陪同下在書局內選購需要的文具，小朋友歡天喜地買書套、彩色筆、水彩、蠟筆、鉛筆盒、筆記本、橡皮擦等，整間書局熱鬧喜氣。

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  • 小朋友仔細挑選文具，開心迎接新學期。（記者林國賢攝）

    小朋友仔細挑選文具，開心迎接新學期。（記者林國賢攝）

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