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原住民回鄉參加歲時祭儀 放假免出示證明

2017-02-16  12:47

〔記者聶瑋齡／台北報導〕「原住民族歲時祭儀」是原住民的重要節日，在每年7至12月間各族會舉行慶典儀式，依法可放假1天，原民會表示，只要提供證明為原住民的戶籍謄本即可辦理放假。現2017原住民族歲時祭儀放假日期已上網公告。

原民會說，現陸續還是會接到雇主、民眾打電話來問證明的問題，原民會提醒民眾放「原住民族歲時祭儀」假，不需出示慶典儀式的證明。

北市原民會職員、阿美族的李小姐表示，因在府內上班，會裡已有相關資料，回鄉參加豐年祭時填上原因即可，不需出示其他文件；另一位在社福單位就職、來自泰雅族的宋先生說，公司系統沒有歲時假，會用請公假的方式替代，也是有薪假。

國定假日中，「原住民族歲時祭儀」原住民可放假一日，凡具有原住民身分，在所屬族群的歲時祭儀放假日，可以拿戶籍謄本或戶口名簿證明族別的文件，向工作單位或就讀單位辦理放假，並不需要提供其他證明。

2017年「原住民族歲時祭儀」放假期間已開放查詢，相關資訊可至台北市政府原住民委員會網站查詢。

現公告放假的民族與慶典有阿美族與排灣族的豐年祭、泰雅族的感恩祭、布農族的射耳祭、卑南族的年祭、鄒族的戰祭、魯凱族的小米祭、賽夏族的祈天際、雅美族的收穫祭、邵族的祖靈祭、葛瑪蘭族的豐年祭、太魯閣族的感恩祭、撒奇萊雅族的火神祭、賽德克族的收穫節、拉阿魯哇族的聖貝祭、卡那卡那富族的米貢祭。

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  • 台北市原民會上網公告原住民族歲時祭儀放假日期，並表示，只要提供證明為原住民的戶籍謄本即可辦理放假。圖為卡那卡那富族「河祭」，是國內唯一針對河流祭祀的原住民祭典。（資料照，記者陳祐誠攝）

    台北市原民會上網公告原住民族歲時祭儀放假日期，並表示，只要提供證明為原住民的戶籍謄本即可辦理放假。圖為卡那卡那富族「河祭」，是國內唯一針對河流祭祀的原住民祭典。（資料照，記者陳祐誠攝）

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