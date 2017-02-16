不受中客團影響 高雄特色旅店住房率9成以上

飯店業者組成「高雄特色飯店聯盟」。（記者張忠義攝）

2017-02-16 12:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕沒有不景氣，只有不爭氣！中國團客緊縮，傳出高雄市飯店旅館業有17至22間求售，但事實上，不少具特色的旅店根本不受影響，平日住房率高達9成以上，假日更是一房難求。

中國團客大幅減少，外傳高雄市一些中小型旅館削價競爭，並醞釀拋售潮。

不過，當地包括樂逸旅居、宮賞藝術飯店、麗韾麗登汽車旅館、獅子王商務旅館、旗津道沙灘酒店等5家特色旅店，組成「高雄特色飯店聯盟」，打出5月底之前的平日入住，上萬元頂級套房只要2588元。

業者強調，他們都是小而美的飯店，「只要走出自己的特色，就能吸引旅客」。

宮賞藝術飯店總經理陳祖緯指出，飯店客源國旅佔3分之1、港澳自由行也佔3分之1，絲毫不受中國團客減少的影響，目前平日住房率高達9成，假日更是一房難求，得1個月前預訂。

樂逸旅居執行長蔡肇洋說，該旅店的客源也沒有中國團客，平日住房率約8、9成，今年春節假期雖比去年短，但高雄舉辦燈會及煙火秀，吸引國內、港澳自由行遊客來高雄參觀，過年都滿房。

高雄市觀光局長曾姿雯強調，這5家飯店的交通和飯店設備各具特色，市府會持續透過景點行銷、如宋江陣等特色活動，吸引國內外旅客到高雄旅遊，增加業者商機。